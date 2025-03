Räumungsaktion auf dem Meßstetter Friedhof: Der Engel ist weg – Erinnerungsstück fehlt

1 Auf einer Art Altar hat das Bauhof-Team den Grabschmuck, der an Urnentürmen nicht gestattet ist, platziert. Ihren Engel aber vermisst unsere Leserin. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Ein Engel, den eine Meßstetterin am Urnenturm-Grab eines Freundes aufgestellt hatte, ist mit weiterem Grabschmuck abgeräumt worden. Auf dem „temporären Altar“, wo das Bauhof-Team den Grabschmuck platziert hat, steht er nicht. Die Frau ist fassungslos.









Link kopiert



„Große Fassungslosigkeit“ hat eine Meßstetterin am vergangenen Mittwoch erfasst, wie sie an unsere Redaktion schreibt, als sie auf den Friedhof kam: Auf der Steinplatte am Urnenturm sei nichts mehr gewesen: „Weder die Urnenvase noch die Rose – auch der Engel, alles war weg.“