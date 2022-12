1 Bis Weihnachten soll die Steinschlag-Gefahrenstelle zwischen Schramberg und Lauterbach spätestens geräumt sein – dann kann auch die Ampel weg. Foto: Wegner/Archiv

Voraussichtlich kann die Baustellenampel an einer Steinschlag gefährdeten Stelle zwischen Lauterbach und Schramberg noch vor Weihnachten abgebaut werden.















Link kopiert

Lauterbach/Schramberg - Seit Wochen ärgern sich die Autofahrer über eine Baustellenampel, die den Verkehr zwischen Schramberg und Lauterbach beeinträchtigt. Dort war vor längerer Zeit aufgrund einer Steinschlaggefahr die bergseitige Fahrspur gesperrt worden. Da allerdings die beauftragte Firma dringendere Tätigkeiten ausführen musste – auch um die längere Vollsperrung einer Bahnstrecke zu vermeiden – musste das Straßenbauamt in Rottweil warten.

Gute Aussichten

"Wir haben aber auch auf die Maßnahme gedrängt", sagt Joachim Hilser von der Rottweiler Behörde – und in der vergangenen Woche eine Zusage erhalten, dass das Unternehmen Sachtleben, die diese Arbeiten ausführen soll, ab Montag 12. Dezember, tätig sein wird.

Bei Schnee mehr Aufwand

Hilser hätte bei einer Situation ohne Schneelage mit rund vier Tagen Arbeit in dem Felsbereich an der Landesstraße 108 oberhalb des Junghans-Terrassenbaus gerechnet, aufgrund des Schnees will er sich aber nicht genau festlegen – aber vor Weihnachten soll die Ampel dann weg sein. Je schneller es geht, desto besser weiß Hilser, denn das Anfahren an dieser Stelle bei Eis und Schnee könne durchaus Probleme mit sich bringen, ist er sich der Situation bewusst.