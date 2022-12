1 Auf verschneiten Gehwegen kommen ältere Menschen kaum noch voran. Foto: Günther

Rottweil - Er hat gerade seine Frau zum Zahnarzt gebracht, jetzt zeigt Ralf Bülow aus Rottweil auf den weiß verschneiten Gehweg in der Königstraße und schimpft. "Das hier geht gar nicht", sagt Bülow. "Meine Frau muss an Krücken laufen, die kommt auf so einem Untergrund überhaupt nicht voran."

Bülow hat zudem gerade einen Rollstuhlfahrer beobachtet – eine Schande sei das gewesen, schnaubt er. "Der musste auf die Fahrbahn ausweichen, weil er auf demglatten Gehweg nicht fahren konnte."

Peter Wohlrabe aus Trossingen, der sich vorsichtig über eine geschlossene Schneedecke tastet, kommentiert mit einer wegwerfenden Geste: "In Tuttlingen und in Trossingen ist es auch nicht besser." Eine 77-jährige Dame am Rollator, die mit ihrem Mann durch die Königstraße läuft und ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, stößt ins gleiche Horn. "Alte Menschen haben es sehr schwer, wenn die Gehwege nicht geräumt sind", beteuert sie.

Geldbußen bis zu 50 000 Euro

So sieht das auch Johannes Jäger, Vorsitzender des Seniorenrats Rottweil, einer Interessenvertretung älterer Menschen. Auch Jäger ist unangenehm aufgefallen, dass mit der Räum- und Streupflicht auf Gehwegen in Rottweil vielerorts sehr nachlässig umgegangen wird.

"Die trauen sich nicht mehr zu gehen. Die schleichen nur noch!"

"Ich habe wirklich Verständnis, wenn Anlieger nicht wegen jeder Schneeflocke mit dem Besen anrücken", sagt Jäger. Aber dass Bürgersteige an zahlreichen Stellen so glatt bleiben wie derzeit, das werde eben vor allem für Ältere zum Problem. "Die trauen sich doch gar nicht mehr, richtig zu gehen", hat Jäger beobachtet. "Die schleichen nur noch."

Die Streupflicht-Satzung der Stadt Rottweil formuliert es unmissverständlich: Die Eigentümer des jeweils angrenzenden Grundstücks sind fürs Räumen und Streuen von Gehwegen zuständig – in der Regel auf 1,20 Meter Breite und stets so, dass zwei Fußgänger bequem aneinander vorbeikommen.

Ab sieben Uhr morgens und sonntags ab acht Uhr muss der Fußweg geräumt sein. Schneit es tagsüber weiter, muss nötigenfalls erneut zur Schaufel und zum Streueimer gegriffen werden. Die Pflicht endet erst abends ab 20.30 Uhr.

Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 511,29 Euro geahndet werden kann – damals, 1989, als die Satzung abgefasst wurde, waren das 1000 Mark, der Höchstsatz in Baden-Württemberg.

Meist sind Hausmeisterdienste zuständig

Wer die Räumpflicht ignoriert, dem drohen jedoch vor allem erhebliche Schadensersatzforderungen, falls jemand verunglückt, warnt Guido Speiser, 1. Vorsitzender des Mietervereins Rottweil. Mieter sollten daher im Mietvertrag oder in der Hausordnung unbedingt nachprüfen, ob der Vermieter die Räumpflicht auf sie abgewälzt hat. In dem Fall müssten nämlich sie für einen Unfall finanziell geradestehen. Die Kosten können sogar die Existenz gefährden, wenn dann keine Haftpflichtversicherung einspringt.

Überlastete Hausmeister sind vor Gericht meist keine gute Ausrede

Überträgt ein Vermieter die Räumpflicht auf die Mieter, müsse er für Schaufel und Streugut sorgen. Speiser sagt aber auch, dass die meisten Vermieter in Rottweil Hausmeisterdienste fürs Räumen und Streuen beauftragen.

Darin sieht er auch eine Erklärung für die Nachlässigkeit: "Die Dienste kommen bei Wintereinbruch nicht hinterher", vermutet der Mieterverein-Chef. Herausreden könnten sich Vermieter und andere Grundstücksbesitzer damit allerdings nicht, wenn es zu einem Sturz mit Verletzungen kommt. Sie bleiben in der Pflicht.

Werden überhaupt Geldbußen verhängt?

Die Stadt Rottweil warnt ebenfalls vor Schadensersatz-Forderungen. Sie geht nach Auskunft der Pressestelle mit einem formlosen Schreiben auf Grundstücksbesitzer zu, wenn diese der Räumpflicht nicht nachkommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten, sei bisher aber nur in sehr seltenen Fällen erforderlich gewesen. Räumpflichtige, fügt die Stadt noch an, dürften Schnee aber auf keinen Fall auf die Fahrbahn schaufeln, weil sonst Verkehrsteilnehmer behindert würden.

Johannes Jäger findet die Situation unbefriedigend. Die Mängel beim Räumen sieht er als Symptom einer Gesellschaft, die immer egoistischer werde. Eine Lösung habe er nicht parat. "Ich will nicht nach höheren Strafen rufen", sagt er unserer Redaktion. "Die 511 Euro als Geldbuße könnten schon eine wirksame Abschreckung sein."

Aber dann fügt Jäger noch hinzu: "Sie müssten vielleicht einfach mal eingefordert werden."