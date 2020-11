Räumdienst Alpirsbach verhängt im Winter Parkverbote

Im Winter haben die Mitarbeiter des Bauhofs alle Hände voll zu tun. Ab 4 Uhr morgens sind sie unterwegs, um die Straßenverhältnisse zu kontrollieren, und die Winterdienst-Mitarbeiter zu informieren, damit diese dafür sorgen können, dass Straßen und Wege rechtzeitig zur Hauptverkehrszeit frei sind. "Bei starkem Schneefall sind für gewöhnlich etwa 25 Mitarbeiter in Alpirsbach mit den Räumungsarbeiten beschäftigt", erklärt Heinzelmann. Oft werde bis in den späten Abend hinein gearbeitet.

Bei Bedarf muss wiederholt geräumt werden

Haus- und Grundstückseigentümer, auch von unbebauten Grundstücken und unbewohnten Gebäuden, sind nach der Räum- und Streupflichtsatzung der Stadt Alpirsbach verpflichtet, die Gehwege entlang der Grenze ihrer Grundstücke begehbar zu halten. Die Gehwege müssen werktags ab 7 Uhr, sonn- und feiertags ab 8.30 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn danach Schnee- oder Eisglätte auftritt, ist bei Bedarf auch wiederholt zu räumen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Räum- und Streupflicht endet um 21 Uhr. Ein Grundstückseigentümer könne die Aufgabe selber erfüllen oder sie auf andere, zum Beispiel seine Mieter, übertragen. Nachlässigkeit bei der Verkehrssicherungspflicht führe zur Schadenersatzpflicht. Bei einseitigen Gehwegen seien nur die Straßenanlieger räumpflichtig, auf deren Seite der Gehweg verlaufe. Seien keine Gehwege vorhanden, müsse ein etwa ein Meter breiter Streifen am Rand der Fahrbahn freigehalten werden. Der geräumte Schnee sei auf nichtstörenden Stellen oder am Rande der Fahrbahn anzuhäufen.

Sofern es zeitlich möglich ist, fahren die Mitarbeiter des Bauhofs den Schnee an engen Stellen und Wendeplatten ab, die Stadt ist laut Mitteilung jedoch nicht dazu verpflichtet, wenn das aus verkehrsrechtlichen Gründen nicht nötig ist.

Auf die Mithilfe der Bürger angewiesen

Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und Einlaufschächte so frei zu machen, dass das Schmelzwasser abfließen kann. Das Zurückwerfen von Schnee auf die geräumte Fahrbahn sei nicht zulässig. Die Topographie der Stadt, also die Höhenlagen und Schneeverwehungen in den Höhenstadtteilen, bedeute für den Winterdienst eine besondere Herausforderung, erklärt Heinzelmann. Dabei seien die Arbeiter darauf angewiesen, von den Bürgern so gut wie möglich unterstützt zu werden, sodass sie nicht auch noch mit vermeidbaren Hindernissen zu kämpfen haben.

"Die Zusammenarbeit mit den Bürgern erfolgt in Sachen Räumungsarbeiten bisher zufriedenstellend", erklärt Heinzelmann. Diese sollten sich an folgendes halten: Hindernisse müssen im Winter gekennzeichnet sein. Fahrzeuge sollten so geparkt werden, dass Räumfahrzeuge ohne Schwierigkeiten vorbeifahren können. Auch werden die Bürger von der Stadtverwaltung dazu angehalten, auf ausreichenden Abstand von Hecken, Holzstapeln und ähnlichen Hindernissen zum Fahrbahnrand, im Idealfall etwa ein Meter, zu achten. Auch Treppen, Zäune, Mauern oder in den Verkehrsraum einragende Bauteile, sollten markiert sein. Auf diese Weise können Schäden durch den Räumdienst möglichst gut vermieden werden.