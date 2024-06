1 Waren im Wert von etwa 100 Euro wollte eine Frau, die sich wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten muss, in einem Supermarkt in Horb stehlen. (Symbolfoto) Foto: Andrey Popov - stock.adobe.com

Zunächst gesteht die 44-Jährige, die sich am Amtsgericht in Horb wegen räuberischen Diebstahls in einem Horber Geschäft verantworten muss, ihre Tat. Doch dann versucht sie, ihr Handeln mit einem medizinischen Zwischenfall zu erklären.









Zunächst sieht es für die beiden neuen Schöffen, die zu Beginn der Verhandlung am Horber Amtsgericht von Amtsgerichtsdirektorin Jennifer Dallas-Buob in ihr Amt als ehrenamtliche Richter eingeschworen werden, nach einem kurzen Prozess aus. Die 44-Jährige, die wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Horb angeklagt ist, räumt die Vorwürfe ein: „Es tut mir Leid, ich entschuldige mich.“