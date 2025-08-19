Räuberische Erpressung: Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte in drei Bundesländern.
Suhl/Leipzig - Bei einer Razzia im Rockermilieu durchsucht die Polizei seit dem frühen Morgen mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Wie das Landeskriminalamt Thüringen mitteilte, handelt es sich um Ermittlungen im Zusammenhang mit räuberischer Erpressung. So werden unter anderem Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume in Schleusingen (Thüringen) und Leipzig (Sachsen) durchsucht. Die Durchsuchungen dienten der Sicherstellung von Beweismitteln.