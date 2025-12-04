Räuberische Erpressung in Rottweil: Beide Schwestern geben Tat gegen Ex-Freund vor Gericht zu

Im Prozess im Falle einer schweren räuberischen Erpressung gibt es neue Erkenntnisse. Beide Schwestern gaben vor dem Landgericht in Rottweil eine Erklärung zur Tat ab.
Im Prozess gegen zwei Schwestern und einen 23-Jährigen sagten nun die beiden Schwestern vor dem Landgericht in Rottweil aus. Ihnen wird schwere räuberische Erpressung, bei dem auch ein Messer im Spiel war, an dem Ex-Freund der einen Schwester vorgeworfen. Die drei Angeklagten sollen am 26. März diesen Jahres 2000 Euro von ihm verlangt haben und hätte am Tattag 200 Euro und das Handy des Geschädigten ergattert.