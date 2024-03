Rätselraten in Freiburg: Kretschmann gerät unter Zugzwang

Rätselraten in Freiburg

1 Bärbel Schäfer und Winfried Kretschmann 2023 bei einem Besuch im Landkreis Lörrach Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

In Freiburg ist weiter unklar, wer Bärbel Schäfer als Regierungspräsidentin beerben wird. Der Ministerpräsident zögert bei der Nachbesetzung.









Link kopiert



Unternehmer wissen: Wenn sie sich nicht beizeiten um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin kümmern, droht der Firma im schlimmsten Fall die Pleite. Trotzdem tut sich mancher in Ehren ergraute Mittelständler schwer mit den Entscheidungen, die es in solchen Fällen zu treffen gilt. In der Politik ist es kaum anders, wie das Beispiel des Freiburger Regierungspräsidiums (RP) aufzeigt.