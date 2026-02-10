Rätseln mit Stefan Raab: Burladinger Albert Hauser bald bei RTL zu Gast

Albert Hauser, Sänger aus Burladingen, reist zum zweiten Mal zum Wettbewerb nach Donzdorf und wird bei der neuen RTL-Rateshow von Stefan Raab dabei sein.
Albert Hauser, Sänger, Musiker und Entertainer aus Burladingen, räumte beim Schlagerwettbewerb „Stauferkrone“ in Donzdorf zusammen mit seiner Partnerin Andrea den Publikums-Lieblings-Preis ab. Jetzt ist er als Solist zum zweiten Mal für das Finale am 11. April 2026 gemeldet. An den Start geht er mit seinem neuen Lied „Das ist wie Sternenstaub“. Aufgenommen wurde der Song im Insidern wohlbekannten und renommierten Tonstudio Lorenz in Rangendingen. Der Titel ist bereits in Internet-Kanälen abrufbar, unter anderem auf YouTube.