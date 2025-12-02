Rätseln in Burladingen: Investor Riva Home scheint abgetaucht

Bei der Burladinger Stadtverwaltung und bei der Gauselfinger Ortsvorsteherin Silvia Roos herrscht Rätselraten. Es geht um das größte Wohnbauprojekt der vergangenen Jahre.
In Gauselfingen sollte in der Gauzolfstraße schon längst die Abrissbirne schwingen und statt der alten Ritter-Fabrik, der sehr unansehnlichen und verfallenen Textilbrache, auf rund 7000 Quadratmetern neue Wohnungen und Stadthäuser für Familien entstehen. Das Landratsamt hat die Baugenehmigung schon vor geraumer Zeit erteilt. Allein: Der Investor scheint abgetaucht.