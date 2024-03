Was sind Himmelsposaunen?

1 Der Schall breitet sich über große Entfernungen aus. Durch die Einflüsse der Atmosphäre und Topografie kann sein Klang verändert und verzerrt werden, so dass sich die Schallquelle plötzlich ganz anders anhört – wie etwa ein Posaunenklang am Himmel (Symbolbild). Foto: Imago/Shothop

Himmelsposaunen, Himmelsbeben, Skyquake, Seneca-Gun: Die Namen für dieses akustische Phänomen sind zahlreich. Was verbirgt sich hinter den mysteriösen Geräuschen und Klängen, die in den sozialen Netzwerken immer wieder für Furore sorgen? Eine wissenschaftliche Spurensuche.









Link kopiert



Immer wieder liest man Berichte, in denen von mysteriösen Geräuschen und Lauten am Himmel die Rede ist. In den sozialen Medien finden solche Meldungen rasch Verbreitung. Manche wähnen schon die Apokalypse nahen. Doch das meiste, was diesbezüglich in den sozialen Netzwerken herumgeistert, ist blanker Unsinn.