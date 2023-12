1 In Mannheim ist ein 42-jähriger Mann in eine Wohnung eingedrungen und hat mit einem Messer auf ein Ehepaar eingestochen. Foto: IMAGO/teamwork/IMAGO/Achim Duwentäster

Ein 42-Jähriger sticht in Mannheim auf ein Ehepaar ein. Mysteriös: Während den Ermittlungen zu der Messerattacke finden Beamte in dem Wohnhaus eine tote Seniorin. Die Hintergründe sind unklar.









Ein 42-Jähriger ist in Mannheim in ein Wohnung eingedrungen und hat mit einem Messer auf ein Ehepaar eingestochen. Der Mann (40) und die Frau (44) erlitten schwere Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft an Heiligabend mitteilten. Sie kamen nach der Tat am Freitagabend in ein Krankenhaus.