Rätselhafter Fund bei Rottenburg: Wie kommt ein Schädelknochen auf den Bahndamm?

Ein Rottenburger macht auf dem Weg zum Neckarufer einen grusligen Fund, der Fragen aufwirft. Stammt das Stück Schädel von einem Menschen? Das sagen Polizei und Experten.
Eigentlich wollte Gregor Schmid am Donnerstag vergangener Woche nur zum Neckarufer runter, um Fische anzufüttern. Es gibt dort, auf Höhe des Baresel-Steinbruchs, eine Stelle, an der man gut angeln kann, sagt der Naturschutzbeauftragte des Bunds Rottenburger Fischerfreunde. Auf seinem Weg vom kleinen Sträßle beim Häckselplatz und der DAV-Kletteranlage über die Bahngleise hinunter zum Neckar, fiel sein Blick auf etwas, das auf dem rötlichen Granitschotter des Bahndamms lag. Trotz der Dunkelheit war das kalkweiße Etwas deutlich zu sehen. Schmid hielt inne und bückte sich – auf dem Bahndamm lag ein gewölbtes Knochenstück.