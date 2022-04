Rätselhafte Tat in Rottweil

1 Der "Schiffbruch" von Willi Bucher wurde umgedreht – steht jetzt aber wieder richtig. Foto: Holweger

Rätselhafte Tat: Ein tonnenschweres Werk von Willi Bucher vor dem Dominikanermuseum wurde einfach umgedreht. Der Schaden wird noch ermittelt.















Rottweil - Für "besonders witzig", so die Polizei, haben sich Unbekannte gehalten, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine vor dem Dominikanermuseum auf der Straße Kriegsdamm stehende Kunstskulptur umdrehten. Die zweiteilige Skulptur "Schiffbruch" des Bildhauers Willi Bucher wiegt insgesamt zwei Tonnen. Die unbekannten Täter müssen das Naturstein- Kunstwerk mit erheblichen Kraftaufwand bewegt haben. Ob ein Sachschaden an dem Kunstwerk entstanden ist, muss noch von der Polizei ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/477-0, entgegen.