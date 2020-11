Rätsel um Antenne im Wald Es war wohl ein übler Bubenstreich

Für den Amateurfunker steht deshalb fest: Der Parabolspiegel ist vorsätzlich weggenommen und in den Wald geworfen worden – von wem auch immer. Warum aber keiner der Verantwortlichen darüber Auskunft geben mag, wolle er nicht kommentieren, schreibt er.

Mit diesem Hinweis konfrontiert, räumt der Betreiber des Turms, die Deutsche Funkturm GmbH in Bonn, jetzt ein, dass ein Zusammenhang zwischen Turm und Antennenfund doch bestehen könnte. Zwar gebe es nach wie vor keine Hinweise darauf, dass die Antenne vom Turm gefallen sei. Jede der etwa 50 Antennen, die auf dem Plettenberg verbucht sind, schreibt Pressesprecher Benedikt Albers, sei in Betrieb und "sicher an ihrem Platz".

Verlust der Antenne dürfte Betreibern höchst unangenehm sein

Jedoch hält die Deutsche Funkturm GmbH es inzwischen für möglich, dass "die gefundene Antenne von unserem Grundstück entwendet und im Wald abgelegt wurde." "Abgelegt" - warum so kleinlaut? Der Verlust der Antenne dürfte den Betreibern unangenehm sein. Vor allem, wenn man weiß, dass dort, wo das zentnerschwere Teil gut 200 Meter in die Tiefe gerauscht sein muss, ein stark frequentierter Wanderweg verläuft. Das hätte böse ausgehen können!