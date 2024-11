Rätsel um ältestes Bild der Gemeinde: Wo kommt das Gemälde her?

Wo kommt das Gemälde her?

1 Dieses Aquarell zeigt Oberwolfach mit Blick auf den Ortsteil Kirnbach. Foto: privat

Es wäre ein Knüller, wenn ausgerechnet vor dem großen Jubiläumsjahr zum 750-jährigen Bestehen Oberwolfachs das älteste Bildnis der Gemeinde wieder „nach Hause“ käme. Sein Herkunft gibt in mehrerlei Hinsicht Rätsel auf.









Zu sehen ist auf dem Bild Oberwolfach mit einem Blick auf den Ortsteil Kirche nach dem, was zu sehen ist, wahrscheinlich irgendwann in den 19020er- bis 1950er-Jahre. Ob das Gemälde, das derzeit in auswärtigem Privatbesitz ist, im gleichen Zeitraum entstanden ist, weiß niemand genau. Bislang können lediglich einige Vermutungen angestellt werden. Doch die Recherchen werden fortgesetzt.