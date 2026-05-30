Rätsel nach Großbrand: Warum die Behörden noch keine Ursache nennen

Für die Anwohner in Schonach und für den Firmeninhaber Christian Rombach war es eine Schreckensnacht. Die Flammen loderten am frühen Morgen des 8. April viele Meter hoch aus der kleinen Schreinerei, direkt an der Schonach; die Einsatzkräfte kamen in großer Mannstärke und mit vielen Fahrzeugen aus allen Richtungen. Die Wehren kämpften mit allen technischen Mitteln, mit Drehleiter, Drohne und bis zur Erschöpfung bis in den Spätnachmittag.

Firmeninhaber möchte den Wiederaufbau Christian Rombach bestätigte später im Gespräch mit unserer Redaktion, dass ihn die Polizei aus dem Bett geholt habe und dass er, der fast im Rentenalter ist, nun vor den Trümmern seiner Existenz steht. Aufgeben wollte der schaffige Senior dennoch nicht, sprach lebhaft davon, den Betrieb wieder aufbauen zu wollen. Auch seine Nachbarn und Kunden hoffen darauf. Noch während die Feuerwehr bei der Arbeit war, berichtete eine Schonacher Kundin unserer Redaktion davon, wie korrekt und beliebt der Firmeninhaber war und welch gute Arbeit er abgeliefert habe.

Der Brand und seine Folgen beschäftigten die Schonacher noch einige Tage danach, auch die Umweltschutzbehörde nahm Stellung. Denn durch den Kamineffekt, der durch die große Hitze über dem Brandherd entstand, waren Teile der Photovoltaikanlage viele Straßen weiter getragen worden und wurden dort von Anliegern gefunden. Trotz Edel- und Schwermetallen in den kleinen Teilchen gab die Umweltschutzbehörde auf Anfrage unserer Redaktion Entwarnung. Zu einer Belastung des Flüsschens Schonach sei es nicht gekommen, hieß es damals.

Warten darauf, dass die Versicherung bezahlt

Jetzt wartet man in Schonach auf den Wiederaufbau des kleinen Mittelstandsunternehmens – auch im Sinne der Beschäftigten, denen Rombachs erste Sorge galt. Damit loslegen, seine gut laufende Firma wieder aufzubauen, kann Rombach aber wohl erst, wenn die Versicherung bezahlt. Und damit das passiert, braucht es wohl auch die Bestätigung von offizieller Seite, wie es zu dem Feuer kam. Simpel gesagt: Was war die Brandursache?

Die Ringstraße in Schonach war gesperrt, die Reste der Schreinerei einsturzgefährdet. (Archivfoto) Foto: Erika Rapthel-Kieser

Das fragten wir jetzt beim zuständigen Polizeipräsidium in Konstanz nach, denn immerhin sind seit der Schonacher Brandnacht mittlerweile sechs Wochen vergangen. Die zuständige Pressesprecherin ließ uns wissen: „Das Gutachten des Brandsachverständigen ist noch ausstehend, deshalb können weder wir noch die Staatsanwaltschaft aktuell Angaben zur Brandursache machen.“

Tatsächlich ist ein Brandsachverständiger und Brandermittler die Schlüsselfigur nach einem Schadensereignis wie dem in Schonach. Es sind meist hochqualifizierte Ermittler, meist Chemiker oder Ingenieure, die zuvor ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium absolviert und sich im Bereich Feuerwehr oder Kriminaltechnik weitergebildet haben, bevor sie zum öffentlich zertifizierten Brandsachverständigen wurden.

Das sind die Aufgaben des Sachverständigen

Die Aufgaben eines solchen Sachverständigen beginnen beim ersten Kontakt vor Ort mit der Befragung von Zeugen und von Einsatzkräften, mit der gründlichen Überprüfung und der Begehung des Brandorts. Ebendort muss der Sachverständige dann Fotos machen, Spuren analysieren, die Spuren an der Struktur und den Überresten des Gebäudes dokumentieren und eventuell auch Material und auffällige Reste an entsprechende Fachlabors zur Untersuchung weiterreichen. Denn es gilt, den Ausgang der Flammen zu finden und den Verlauf des Brandes nachvollziehen zu können.

Wenn all das zusammengetragen und untersucht wurde und auch Ergebnisse aus Laboren vorliegen – erst dann kann der Brandsachverständige ein ausführliches, schriftliches Gutachten erstellen. Darin muss die Brandursache angegeben werden, der Schaden geschätzt und eventuell auch Empfehlungen für die Sanierung oder den Wiederaufbau gegeben werden. Nicht selten müssen solche Sachverständige auch vor Gericht aussagen, zum Beispiel, wenn der Vorwurf der Brandstiftung gegen jemanden erhoben wird.

Die Analyse des Schonacher Infernos, so viel steht fest, braucht also ihre Zeit, und nicht nur Christian Rombach und seine Mitarbeiter, sondern auch die Kunden und interessierten Schonacher, müssen sich noch in Geduld üben, bis das Rätsel des Großbrands gelöst wird.