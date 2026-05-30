Rätsel nach Großbrand: Warum die Behörden noch keine Ursache nennen

Nach dem verheerenden Brand in der Schonacher Schreinerei Rombach Anfang April geht das Rätselraten über die Ursache des vernichtenden Feuers weiter.
Für die Anwohner in Schonach und für den Firmeninhaber Christian Rombach war es eine Schreckensnacht. Die Flammen loderten am frühen Morgen des 8. April viele Meter hoch aus der kleinen Schreinerei, direkt an der Schonach; die Einsatzkräfte kamen in großer Mannstärke und mit vielen Fahrzeugen aus allen Richtungen. Die Wehren kämpften mit allen technischen Mitteln, mit Drehleiter, Drohne und bis zur Erschöpfung bis in den Spätnachmittag.