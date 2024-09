Unser Mailpostfach quoll förmlich über, viele Zusendungen erreichten uns auch per Postkarte – und nicht selten war unser Luftbild-Rätsel auch bei Gesprächen auf der Straße Thema. Manch einer erkundigte sich, ob er mit seinem Tipp richtig liegt? Und ja – die allermeisten lagen natürlich goldrichtig.

Knifflig aber lösbar

Fotograf Ralf Graner aus Rottweil hatte für uns den „Blick von oben“ umgesetzt und interessante Motive in Rottweil und Umgebung mit der Drohne eingefangen. Die Bildausschnitte waren manchmal ziemlich knifflig, meist aber durchaus lösbar. Und Zusendungen aus den unterschiedlichsten Gemeinden zeigen, dass sich viele Bürger in ihrer Heimat und darüber hinaus sehr gut auskennen.

Lesen Sie auch

Gezeigt haben wir auf den Bildern den Linsenbergweiher in Göllsdorf, einen Kreisel im Wohngebiet Charlottenhöhe, den Steinbruch in Horgen, einen Teil des Rhodia-Geländes, den „Kunstdünger“ in Hausen, den Jugendzeltplatz im Eschachtal und das Sportgelände in Deißlingen.

Das sind die Gewinner

Die Gewinner der Aktion haben wir nun gezogen: Über den Hauptpreis, eine exklusive Drohnenaufnahme nach Wunsch von Ralf Graner Photodesign, kann sich Günter Dreher aus Deißlingen freuen.

Je ein hochwertiges Schwarzwälder-Bote-Duschhandtuch geht an: Andrea König in Rottweil, Sylvia Schäfer in Horgen, Horst Fichter in Schramberg, Andrea Stehle in Aichhalden und Werner Ziegler in Zepfenhan.

Je eine Tageskarte fürs Aquasol in Rottweil erhalten: Sieglinde Glatz in Rottweil, Johanna Lohrmann in Deißlingen, Birgit Schmider in Zimmern, Ellen Prochatschek in Zimmern, Ulrike Lewinski-Papenberg in Rottweil, Otto Haller in Rottweil, Britta Dubielzig in Dietingen, Paul Burkhard in Dunningen, Marianne Stoll in Rottweil und Heidi Aicher in Wilflingen.

Danke für die zahlreiche Teilnahme

Allen herzlichen Glückwunsch! Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Gewinne werden zugesandt.

Wir danken Ihnen, liebe Leser, für die zahlreiche Teilnahme und überlegen uns gerne bald wieder eine neue Aktion.