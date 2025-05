Rätsel in Oberndorf-Aistaig

1 Wurde ein Mann in der Nacht auf Samstag in Aistaig von anderen Personen verletzt? Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock Auf dem Heimweg vom Aistaiger Bärlauchfest hat ein 59-jähriger Mann am Samstag Verletzungen erlitten. Er selbst vermutet, dass andere Personen im Spiel waren.







In der Nacht auf Samstag wurde ein 59-jähriger Mann gegen 1.30 Uhr verletzt in der Aistaiger Suppengasse aufgefunden und mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.