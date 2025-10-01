Rätsel-Fieber in Rottweil: Gewinner freuen sich über Preise im Wert von 1500 Euro

Nachdem 500 Kinder im August knifflige Aufgaben in der Rottweiler Innenstadt bei „Rottweil rätselt“ gelöst haben, dürfen sich einige nun über tolle Preise freuen.

Auch in diesem Sommer wurde die Rottweiler Innenstadt zur Bühne für das Familienrätsel „Rottweil rätselt“. Bereits zum fünften Mal lud die Aktion kleine und große Detektive dazu ein, sich von Schaufenster zu Schaufenster durch die Läden der Innenstadt zu knobeln. Rund 500 Kinder machten sich in diesem Jahr mit ihren Familien auf die Suche nach den richtigen Antworten. Nun wurden die Gewinner ausgelost.

Zehn Hauptpreise und 22 Nebenpreise im Gesamtwert von rund 1500 Euro warteten auf ihre neuen Besitzer. Den ersten Preis – vier Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust – nahm ein Mädchen aus Balingen entgegen. Aber auch die weiteren Gewinne konnten sich sehen lassen: Strandtücher mit dem Rottweiler Testturm, ein Abo für den Kinderboten oder Rottweiler Taler im Wert von jeweils 50 Euro gab es zu gewinnen.

Die Kinderaugen strahlen

Feierlich überreichte Oberbürgermeister Christian Ruf die Hauptpreise vor dem Rathaus. Mit einem „High Five“ vom Stadtoberhaupt nahmen die Kinder strahlend ihre Gewinne entgegen. Ein Mädchen hielt stolz ihre Rottweiler Taler in der Hand und fragte ihren Vater: „Sind das wirklich 50 Euro?“ Als er nickte, leuchteten ihre Augen noch mehr: „Damit kann ich mir ja soooo viel kaufen.“

„Wir wollen den Kleinen gerade unsere historische Innenstadt näherbringen und gleichzeitig einen Ort der Begegnung schaffen, an dem man auch Bekannte trifft“, erklärte Ruf gegenüber unserer Redaktion. Er dankte außerdem den Partnern der Stadt, dem Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und dem Schwarzwälder Boten, die das Projekt gemeinsam möglich machen.

Insgesamt 18 Geschäfte beteiligten sich an der Aktion und stellten auch die Nebenpreise zur Verfügung. Neu in diesem Jahr waren das Rätselmotiv, das richtig ausgemalt werden musste, um an der Gewinnauslosung teilzunehmen, sowie zusätzliche Mal-Stationen, an denen die Kinder gleich vor Ort kreativ werden konnten.

Positive Rückmeldung

„Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind durchweg positiv – von den Kindern, den Familien und auch von den Geschäften“, berichtete Florian Dietrich vom Schwarzwälder Boten. „Die Kinder rätseln, die Eltern verweilen in den Läden, und die Innenstadt lebt in den Sommerferien richtig auf. Man sieht wirklich tagtäglich Kinder in der Stadt rätseln.“