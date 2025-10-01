Rätsel-Fieber in Rottweil: Gewinner freuen sich über Preise im Wert von 1500 Euro

Nachdem 500 Kinder im August knifflige Aufgaben in der Rottweiler Innenstadt bei „Rottweil rätselt“ gelöst haben, dürfen sich einige nun über tolle Preise freuen.
Auch in diesem Sommer wurde die Rottweiler Innenstadt zur Bühne für das Familienrätsel „Rottweil rätselt“. Bereits zum fünften Mal lud die Aktion kleine und große Detektive dazu ein, sich von Schaufenster zu Schaufenster durch die Läden der Innenstadt zu knobeln. Rund 500 Kinder machten sich in diesem Jahr mit ihren Familien auf die Suche nach den richtigen Antworten. Nun wurden die Gewinner ausgelost.