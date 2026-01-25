Räte setzen den Rotstift an: Diese Wünsche werden aus dem Steinacher Haushalt 2026 gestrichen

Nach einer Klaustagung wurde bei der Steinacher Ratssitzung eingehend über die Notwendigkeit verschiedener Projekte diskutiert. Das Gremium setzte den Rotstift an.
Der Haushaltsentwurf für 2026 war bei der jüngsten Sitzung des Steinacher Gemeinderats erneut Thema. Vorausgegangen war eine mehrstündige Klausur mit Finanzexperte Dieter Brettschneider von der Hochschule Kehl. Bürgermeister Benedikt Eisele bezeichnete Steinach als „SC Freiburg des Kinzigtals“ – auf solidem Grund, aber vor großen Herausforderungen.