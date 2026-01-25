Räte setzen den Rotstift an: Diese Wünsche werden aus dem Steinacher Haushalt 2026 gestrichen

Nach einer Klaustagung wurde bei der Steinacher Ratssitzung eingehend über die Notwendigkeit verschiedener Projekte diskutiert. Das Gremium setzte den Rotstift an.

Der Haushaltsentwurf für 2026 war bei der jüngsten Sitzung des Steinacher Gemeinderats erneut Thema. Vorausgegangen war eine mehrstündige Klausur mit Finanzexperte Dieter Brettschneider von der Hochschule Kehl. Bürgermeister Benedikt Eisele bezeichnete Steinach als „SC Freiburg des Kinzigtals“ – auf solidem Grund, aber vor großen Herausforderungen.

In Steinach gebe es einen großen Investitionsstau und gleichzeitig würden mit der Halle, dem Kindergarten und der Feuerwehr große Projekte anstehen. Laut Brettschneider stehe die Gemeinde gut da, was auch der Arbeit von Kämmerin Petra Meister in den vergangenen Jahren zu verdanken sei.

Meister stellte noch einmal die wichtigsten Zahlen des Haushaltsentwurfs vor. Zunächst wurden die Vorschläge der Gemeinderäte zur Einsparung vorgestellt, bevor die Vorschläge der Verwaltung diskutiert wurden. Michael Stulz (CDU) stellte den Antrag, die Mittel zur Bühnenbeleuchtung der Allmendhalle (25 000 Euro) zu streichen, was am Ende einstimmig beschlossen wurde.

Ballfangzaun bleibt von Streichung verschont

Hartmut Schwendemann beantragte, den Ballfangzaun für das Baugebiet Talstraße (50 000 Euro) zu streichen und die Standortfrage des dortigen Spielplatzes noch einmal zu diskutieren. Da der Zaun aufgrund der Wohnbebauung notwendig ist, stimmten am Ende nur drei Räte für die Streichung, neun waren dagegen und es gab eine Enthaltung. Außerdem beantragte Schwendemann die Streichung der Planung eines barrierefreien Bahnhofs (25 000 Euro) und das Aufgreifen des Themas im neuen Ausschuss, was einstimmig beschlossen wurde.

Sein Antrag zur Aufnahme von 10 000 Euro für eine zusätzliche Laterne nach der Unterführung in Richtung Bahnhof sowie dem Fußweg in Richtung Gewerbegebiet wurde einstimmig beschlossen. Die Sanierung der Lehrertoilette Welschensteinach (10 000 Euro) wurde knapp mehrheitlich beschlossen, einstimmig erfolgte die Reduzierung des Ansatzes für diebstahlsichere Fahrradständer auf 3600 Euro. Knapp mehrheitlich wurde die Planungsrate Radweg Welschensteinach (20 000 Euro) gestrichen, bei einer Gegenstimme auch der W-Lan-Anschluss für die Allmendhalle (4000 Euro). Auch die Mauerabdeckung entlang der L103 (12 000 Euro) wurde bei einer Gegenstimme gestrichen. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Sanierung der Schülertoiletten Welschensteinach (20 000 Euro) gestrichen.

Diskussion um Planung für Korbladen-Areal

Der Antrag von Günter Schmidt zur Streichung des Radladers (70 000 Euro) wurde knapp mehrheitlich abgelehnt, der Antrag von Manuel Schöpf (CDU) zur Streichung des GPS-Systems für den Bauhof (15 000 Euro) mit acht Gegenstimmen ebenfalls. Felix Glatz (FWV) stellte den Antrag, die Planungsrate für das Korbladen-Areal zu streichen. Aus dem Vorkaufsrecht lasse sich die Begründung zur geplanten Umgestaltung nicht ableiten.

Katharina Schwendemann (FWV), die zuvor als Nachrückerin vereidigt wurde, verwies auf ihre frühere Amtszeit im Gemeinderat. Sie zitierte aus einem der Protokolle aus dem Jahr 2018. Sie habe keine Verknüpfung von Abriss und Umgestaltung gefunden. Petra Meister verwies auf die Sitzung im vergangenen Juni, in der die Maßnahme mehrheitlich beschlossen wurde.

Günter Schmidt (FWV) hob den ortsbildprägenden Charakter des Gebäudes hervor, das nicht abgerissen werden sollte. Laut den Plänen sei dort ein Mobilitätsplatz vorgesehen. „Wir haben vor Kurzem Gelände beim Bahnhof gekauft. Das wäre ideal für so einen Platz“, erklärte er. Benedikt Eisele betonte: „Nur, weil wir ein Grundstück haben, heißt das noch nicht, dass wir bauen können.“ Aber ihm schwebe die Gründung einer öffentlichen Baugesellschaft mit den Kommunen des Umlands vor, um künftig als Gemeinde Wohnraum zu schaffen. Silke Moschberger (FWV) sei im Juni gegen den Abriss gewesen, die Scheune habe auch einen emotionalen Wert. Es sei darüber entschieden worden, ohne die Bausubstanz zu kennen. Xaver Rockenstein (FWV) sah allerdings das Problem der Gefährdung des kompletten Landessanierungsprogramms bei Streichung des Korbwarenladens. Am Ende wurde der Antrag auf Streichung mit neun Stimmen abgelehnt, drei waren dafür und es gab eine Enthaltung von Silke Moschberger.

Hier wird gespart

Diese Einsparvorschläge der Verwaltung wurden vom Steinacher Gemeinderat einstimmig beschlossen und sind aus dem Haushalt 2026 gestrichen worden: Bei Straßen und Brücken wird der Ansatz gekürzt (20 000 Euro), die „Smartbank“ für den Platz der Freundschaft fällt weg (8000 Euro) und der Gehweg Kolpingstraße (10 000 Euro) fällt ebenfalls weg.