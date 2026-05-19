Räte geben Mittel frei: So geht es mit der angeschlagenen Bahnbrücke in der Lahrer Rheinstraße weiter

Die Ausgaben in Höhe eine halben Million Euro, um so lange wie möglich den Status quo in der Rheinstraße zu erhalten, sind alternativlos. Das war der Tenor im Lahrer Rat.
Eine Machbarkeitsstudie für 70.000 Euro, ein Monitoring für 50.000 Euro, 76.000 Euro für neue Schilder und „Sonstiges“ sowie 310.000 Euro für ein Wiegesystem: Der Gemeinderat bewilligte am Montagabend die außerplanmäßigen Haushaltsausgaben für die Bahnbrücke in der Rheinstraße. Wie berichtet, ist ein Neubau langfristig alternativlos. Bis dahin, da waren sich Räte und Verwaltung einig, soll eine Sperrung der Brücke so lange wie möglich vermieden werden.