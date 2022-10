Diskussion über Parkplätze am Weiherwasen in Waldmössingen

1 Auch wenn jetzt wenig Betrieb ist – beim schönem Wetter und am Wochenende reichen die Parkplätze bei der Kläranlage und beim Sportheim Waldmössingen nicht aus, wenn der Sportverein Heimspiele austrägt und Besucher zum Erlebnisbauernhof und dem Spielgelände kommen. Foto: Herzog

Die "unendliche Geschichte" der Parkplatzsituation beim Abenteuerspielplatz am Weiherwasen in Waldmössingen bei schönen Wochenendtagen hat eine emotionale Fortsetzung erhalten.















Link kopiert

Schramberg-Waldmössingen - Braucht es zuerst eine Gesamtkonzeption für das Weiherwasengelände, in dem das Verkehrskonzept mit der Parkplatzsituation eines von mehreren Bausteinen ist, oder umgekehrt? Darüber sind sich Verwaltung und Ortschaftsräte uneins.

Ergebnisse des Verkehrskonzepts

Veronika Schneider vom Fachbereich Umwelt und Technik berichtete über die Ergebnisse eines Verkehrskonzepts für das Weiherwasengelände, das die Stadt an das Büro planurban aus Freiburg vergeben hatte. Rat Jürgen Kaupp zeigte sich irritiert: "Da stecken keine Neuigkeiten drin, die wir nicht schon vorher wussten und seit rund zehn Jahren diskutieren. Jetzt wird ein Parkplatzkonzept gemacht und im Nachgang ein Gesamtkonzept. Das muss andersherum sein", forderte Kaupp. Alle im Ratssaal wüssten, dass zusätzliche Parkplätze benötigt würden, weil jene beim Wendehammer wegfielen. Deshalb seien auch Mittel in den Haushalt für den Erwerb weiterer Flächen eingestellt worden.

Weitere Stellplätze notwendig

Ralf Kopp sah es wie Kaupp. "Wir haben darüber schon so viel diskutiert und waren uns einig, dass es weitere Stellplätze braucht. Alles was heute vorgetragen wurde, hatten wir schon."

Nicht mehr kostenneutral

Laut Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr seien weitere Parkplätze östlich der Kastellhalle nicht möglich, weil dieses Gebiet im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen sei. "Wollen wir Tatsachen schaffen, ohne vorher zu planen? Wenn wir jetzt an anderer Stelle 40 Parkplätze erstellen, die es auf dem Wendehammer offiziell nicht gibt, dann ist das Kleinspielfeld für die Stadt nicht mehr kostenneutral", machte die OBin klar.

Verkehrsführung vermisst

Ortsvorsteher Reiner Ullrich urteilte, er sähe die Präsentation von Schneider als Baustein einer Gesamtkonzeption. Allerdings vermisse er eine angedachte Verkehrsführung. Dies müsse noch mit aufgenommen werden. Für weitere Parkplätze im Bereich des Weiherwasengeländes benötige es einen Bebauungsplan. Da gehe Zeit ins Land. Deshalb brauche es konkrete Maßnahmen innerhalb der Verfahrenszeit.

Objektivität erforderlich

Stadtplaner Bent Liebrich vertrat die Ansicht, dass beide Parteien gar nicht so weit auseinander lägen. Die Präsentation sei ein klarer Auftrag des Ortschaftsrats gewesen. Die Stadt könne nicht mit Fotos von Anliegern planen, die emotional schnell in eine andere Richtung gehen könnten. Da brauche es Objektivität, was getan worden sei. Jetzt könnten weitere Schritte unternommen werden. "Ein Gesamtkonzept ohne einzelne Bausteine erstellen, das macht keine Stadt in Deutschland. Wir arbeiten nichts aus, ohne vorher mit den Anliegern gesprochen zu haben", versicherte Liebrich.

Erfolg noch nicht sichtbar

Roland Weisser lobte die Analyse. Der Erfolg, den sich der Ortschaftsrat vorstelle, sei jedoch noch nicht sichtbar. Da die Besucher zu spät erführen, ob bei der Kläranlage noch freie Parkplätze vorhanden seien, werde irgendwo auf der Wiese geparkt. Adrian Schmid bemängelte, das vorgestellte Konzept basiere auf den Erhebungen von lediglich zwei Tagen. Da mit dem Sportverein, Römerkastell, Erlebnisbauernhof und Abenteuerspielplatz verschiedene Betreiber bestimmten, was gemacht werde, stelle sich ihm Frage eines Gesamtkonzepts.

Eigendynamik des Geländes

German Notheis verwies auf die Eigendynamik des Weiherwasengeländes. Auf ein Gesamtkonzept warte der Ortschaftsrat schon lange. Es sei hilfreich, wenigstens eine ungefähre Zeitangabe der Fertigstellung zu erhalten. Bernd Katz warnte davor, im Vorfeld ein externes Büro für die Erstellung eines Konzeptes zu beauftragen. Da werde dem Ortschaftsrat wieder etwas serviert, das er gar nicht wolle. "Ich befürchte, dass die Momentaufnahme von zwei Tagen nicht den Status Quo wiedergibt. Es gibt genügend objektive Bürger, auch am Ratstisch, die wissen was Sache ist. Da braucht es kein Büro", urteilte Katz.

Gutachten eine Voraussetzung

Die beiden Prüftage, informierte Liebrich, seien in die Schulferien, bei schönem Wetter und bei Heimspielen des SV Waldmössingen gelegt worden. Zum Vorwurf von Kopp, der Auftrag an das Büro planurban sei rausgeschmissenes Geld gewesen, hielt Liebrich dagegen: "Um im Flächennutzungsplan eine Fläche für Parkplätze auszuweisen und um einen Bebauungsplan aufzustellen braucht es Gutachten. Das Konzept von planurban hilft uns dabei."

Defizite entschärfen

Einstimmig beschlossen die Räte, die aus dem Untersuchungsbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entschärfung der Defizite wie die Ausweisung von Fahrradstellplätzen, eine Parkverbotszone, Sperren des verkehrsberuhigten Bereichs für Kraftfahrzeuge und das Schaffen weiterer Stellplätze an der Kastellhalle und am Weiherwasen umzusetzen.

Info:

Das Büro planurban hat im Auftrag der Stadt am 16. April und 15. Mai die Parkraumauslastung auf den vier Parkplätzen der Kastellhalle und dem Weiherwasengelände untersucht. Am ersten Erhebungstag betrug die Auslastung aller vier Parkplätze 60 Prozent, am zweiten Tag 104 Prozent. Auch auf dem Wendehammer parkten bis zu 40 Fahrzeuge, obwohl dort keine Stellplätze ausgewiesen sind. Ein Großteil der Besucher fährt von der Ortsmitte aus auf das Weiherwasengelände. Das größte Verkehrsaufkommen gab es vor und nach den Fußballspielen des Sportvereins.