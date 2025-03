Räte beschließen neue Regelung: Wut über Wohnsitz-Täuschungen in Rust

1 Das Ausnutzen von Zuschüssen der Gemeinde für die Kita-Kosten empört Gemeinderat und Verwaltung. Foto: Skolimowska

Rust übernimmt den Regelbeitrag der Kitabeiträge. Das nutzen einige Familien aus. Sie behaupten, ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde zu haben. Der Rat sah sich zum Handeln gezwungen.









Traurig, dreist oder frech. Mit diesen Worten machten sich Ruster Gemeinderäte ihrem Ärger über bewusste Täuschungen bei der Angabe des Hauptwohnsitzes Luft. Das Pikante: Einige Eltern versuchen so – teilweise mit Erfolg – die Zuschüsse der Gemeinde für die Betreuung in den Kindergärten abzugreifen. Die Übernahme des sogenannten Regelbeitrags steht den Eltern zwar zu, allerdings nur, wenn der Hauptwohnsitz des Kindes auch in Rust liegt. Solche Fälle hätten schon für Unmut in Kitas gesorgt, erklärte Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare.