Unbekannte Diebe steigen in Garage ein

1 Diebe haben vier Räder aus einer Garage in Villingen gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag haben Diebe aus einer Privatgarage in Villingen vier Kompletträder gestohlen.









Auf unbekannte Art verschafften die mutmaßlichen Täter sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, Zutritt in die Garage an der Straße „Habsburgerring“ und entwendeten dort nach Angaben der Polizei die Räder in noch nicht bezifferten Wert.