Radwegeröffnung in Hardt: Ein Gedenkstein wird erneuert

1 Die Kreisstraße 5724 mit Radweg von Hardt zum Brogen und nach St. Georgen soll am Samstag eröffnet werden. Foto: Ziechaus Am Samstag um 13 Uhr findet im Bereich Sieh Dich Für die offizielle Eröffnung der neu ausgebauten Straße mit parallel laufendem Radweg statt.







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Um 12.30 Uhr startet von der Arthur-Bantle-Halle in Hardt eine gemeinsame Sternfahrt zur Eröffnung. Nach offiziellen Ansprachen ist eine Bewirtung durch den Radsportverein Hardt vorgesehen. Am Funkmast, etwa auf der Hälfte der Strecke, steht der alte Gedenkstein „Emil-Riemensperger-Straße Erbaut 1961 Landkreis Villingen“. Ein neuer Gedenkstein soll noch vorgestellt werden.