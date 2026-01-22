Radwegekonzept in Oberndorf: Radverkehr ja, aber wo zuerst?

Teilweise sehr teure und aufwändige Maßnahmen umfasst das Radverkehrskonzept in Oberndorf. Nun will man Prioritäten setzen. Eine Strecke sorgt besonders für Diskussionen.
Umgesetzt werden soll nun erst einmal, was den größten Nutzen verspricht und verhältnismäßig einfach zu realisieren ist – etwa, weil die Stadt die nötigen Flächen bereits besitzt. Fast alle sieben Maßnahmen auf der Prioritätenliste sollen noch in diesem Jahr geplant und soweit wie möglich begonnen werden, so die Ankündigung. Der Gemeinderat hatte noch Klärungsbedarf.