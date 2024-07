1 Neu angelegt: dieser Radweg an der Arminstraße. Foto: Cornelia Hellweg

Der Radweg an der Arminstraße ist neu angelegt. Genug Platz dafür war allerdings nur auf einer Seite.









Insgesamt 350 Meter Radweg sind neu angelegt auf der Arminstraße in Richtung Sturmbühlstraße. Um einiges deutlicher als bisher ist die Teilstrecke in einem kräftigen Grün beziehungsweise an Kreuzungspunkten mit Kfz-Verkehr in Rot markiert.