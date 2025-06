Radwege in Tuningen

1 Bürgermeister Ralf Pahlow (rechts) und Förster Matthias Berger (Mitte) am im Bau befindlichen Radweg auf Höhe des Netto-Zentrallagers. Foto: Cornelia Hellweg Ein Dauerbrenner: die Verunreinigungen beim Netto-Zentrallager in Tuningen. Die unerfreuliche Situation könnte auch den im Neubau befindlichen Radweg dort betreffen







Link kopiert



Die Lagebeschreibung von Bürgermeister Ralf Pahlow und Förster Matthias Berger fiel relativ drastisch aus: Eine Reihe von Lkw-Fahrer, die das Netto-Zentrallager in Tuningen beliefern, werfen ihren Abfall nicht in die dafür auf dem Betriebsgelände vorgesehen Mülltonnen sondern lieber in den nahe gelegen Wald.