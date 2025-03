Radwege in Schwenningen: Darum wird am Moos das Parken anders geregelt

1 Diese Parkflächen am Moos fallen künftig weg. Es wird eine Ersatzlösung geben. Foto: Cornelia Hellweg

Es geht in diesem Jahr weiter mit dem Ausbau des Neckarradweges am Schwenninger Moos entlang. Dafür fallen die dortigen Parkflächen direkt am Naturschutzgebiet weg und werden verlagert.









Für die Weiterführung des Neckarradweges gab der Technische Ausschuss in der Sitzung am Dienstagabend grünes Licht. Der erste Bauabschnitt ist fertig. In diesem Jahr soll der zweite Bauabschnitt folgen. Die Umsetzung erfolgt kleinteilig in vier Abschnitten: 1. vom Bauende bis zur Einfahrt des Naturparkstadions, 2. die Schaffung des Ersatzparkplatzes, denn die bisherigen Parkflächen direkt am Moos entfallen. Das gilt nicht für die Parkplätze an der Gaststätte „Waldeslust beziehungsweise für den Sportbetrieb dort. Hier bleibt alles wie gehabt. Die Ersatzfläche mit 13 Parkplätzen und einem Behindertenparkplatz soll fertig sein, wenn die anderen entfallen.