Radweg wird gebaut: Ortseingang Schutterzell bis Ende des Jahres gesperrt
Bis Ende des Jahres dauert die nächste Phase des Radwegebaus zwischen Schuttern und Schutterzell an. Foto: Stefan Sauer/dpa

Bis Ende des Jahres ist die Kreisstraße 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell aufgrund von Bauarbeiten nicht befahrbar

Bei den Bauarbeiten des Radwegeneubaus entlang der Kreisstraße K 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell beginnt am Montag, 1. September, die nächste Bauphase. In dieser Phase wird die K 5339 (Lahrer Straße), der südliche Orteingangsbereich von Schutterzell nach Schuttern und Kürzell, voll gesperrt. Die Sperrung wird bis voraussichtlich Ende des Jahres andauern, informiert das Straßenbauamt des Ortenaukreises.

 

Umleitung ist eingerichtet

In diesem Zeitraum wird die überörtliche Umleitung zwischen Schuttern und Kürzell über die Landstraße 118 – Landstraße 75 – Kreisstraße 5332 in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert. Während der Vollsperrung fahren die Busse der SWEG weiterhin von und nach Schutterzell, heißt es in der MItteilung des Straßenbauamts weiter. Fahrgäste werden gebeten, bei Änderungen die aktuellen Informationen an den Haltestellen sowie die Hinweise des Busbetreibers zu beachten. Das Straßenbauamt bittet Verkehrsteilnehmer sowie betroffene Anlieger um Verständnis für die Behinderungen.

 