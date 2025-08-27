Radweg wird gebaut: Ortseingang Schutterzell bis Ende des Jahres gesperrt

Umleitung ist eingerichtet

In diesem Zeitraum wird die überörtliche Umleitung zwischen Schuttern und Kürzell über die Landstraße 118 – Landstraße 75 – Kreisstraße 5332 in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert. Während der Vollsperrung fahren die Busse der SWEG weiterhin von und nach Schutterzell, heißt es in der MItteilung des Straßenbauamts weiter. Fahrgäste werden gebeten, bei Änderungen die aktuellen Informationen an den Haltestellen sowie die Hinweise des Busbetreibers zu beachten. Das Straßenbauamt bittet Verkehrsteilnehmer sowie betroffene Anlieger um Verständnis für die Behinderungen.