Radweg wird gebaut: Ortseingang Schutterzell bis Ende des Jahres gesperrt

Bis Ende des Jahres ist die Kreisstraße 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell aufgrund von Bauarbeiten nicht befahrbar
Bei den Bauarbeiten des Radwegeneubaus entlang der Kreisstraße K 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell beginnt am Montag, 1. September, die nächste Bauphase. In dieser Phase wird die K 5339 (Lahrer Straße), der südliche Orteingangsbereich von Schutterzell nach Schuttern und Kürzell, voll gesperrt. Die Sperrung wird bis voraussichtlich Ende des Jahres andauern, informiert das Straßenbauamt des Ortenaukreises.