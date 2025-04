Ortsvorsteher Klaus Lauble lud zum Frühjahrsputz am Samstag, 12. April, ein. Sammeln wolle man an der Bundesstraße – vielleicht bis zum Autohaus Storz. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Sängerhalle, angedacht ist eine Dauer von etwa drei Stunden. Danach sind alle zum Würstchengrillen eingeladen.

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Radweges St. Georgen/Hardt, beginnend am Brogen, sollen laut Lauble am kommenden Montag, 14. April, starten. Erst nächstes Jahr folgt der Abschnitt von der Hiesemicheleshöhe zum Brogen.

Christian Fichter berichtete von einer Bürgeranfrage zum Aufstellen eines Mülleimers zwischen Rathaus und Dorfbrunnen. Laut Lauble soll einer kommen, wenn der Brunnen neu gesetzt wird.

Schneidearbeiten an Hecken und Bäumen

Philipp Kaspar sprach von Bürgerbeschwerden bezüglich der Schneidearbeiten an Hecken und Bäumen im Engele. Das sei „sehr lottrig gemacht“, Material in den Wald geworfen, der Graben halb kaputtgemacht worden. Verantwortlich dafür war wohl der Bauhof, hieß es in der Sitzung.

Partnerschaft mit St. Peterzell

Kaspar sprach auch über die Anfrage Klaus Thieringers bezüglich der Partnerschaft mit der Gemeinde „St. Peterzell“ in der Schweiz, die ziemlich eingeschlafen sei. Laut Andreas Joos, seit 1999 im Rat, kamen deren Vertreter in dieser Zeit genau einmal her. Unter Christian Storz sei noch mehr gegangen. Die eingetragene Partnerschaft bestehe 2026 seit 55 Jahren. Laut Lauble gibt es nur noch Kontakte durch Bürgerwehr und Guggenmusik. Er selbst habe „null Kontakt“ und wisse auch nicht, mit wem er Kontakt aufnehmen könne. Für eine gute Idee hielt er den Vorschlag von Sebastian Pricking, Gemeindevertreter zum nächsten Dorfhock einzuladen.