Radweg St. Georgen/Hardt: So wirkt sich der Baustart auf den Verkehr aus

1 Los geht der Radweg-Neubau entlang der Kreisstraße zwischen Brogen und Hardt. Foto: Helen Moser

Für Radfahrer, die zwischen St. Georgen, dem Brogen und Hardt unterwegs sind, ist er ein Zugewinn: Die Pläne für den Radweg entlang der Kreisstraße 5724 gehen in die Umsetzung. Für den Verkehr bedeutet das aber erst einmal Einschränkungen.









Link kopiert



Bevor die Lage viel besser wird, werden die Arbeiten zunächst eine Belastung für den Verkehr: Zwei Jahre lang wird das Bauprojekt Autofahrer begleiten, die zwischen St. Georgen, dem Brogen und Hardt unterwegs sind. In dieser Zeit wird der Radweg, der in diesem Bereich entlang der Kreisstraße 5724 verlaufen wird, gebaut – nebst einiger Arbeiten an der Straße selbst sowie an unter der Straßen liegenden Versorgungsleitungen.