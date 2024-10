Radweg Hardt – St. Georgen: Kreis rechnet 2026 mit Fertigstellung

1 Über Siehdichfür und Brogen soll von Hardt aus ein Radweg entlang der Kreisstraße entstehen. Foto: Stephan Wegner

Einen Schritt weiter dürften Ausführung und Bau des seit längerem geplanten Radwegs zwischen Hardt und dem Brogen sein. Der Technikausschuss des Kreistags stimmte der Bauausführung zu.









Es steht schon länger auf der Wunschliste: Das Projekt Radweg zwischen Hardt und dem Brogen über den Siehdichfür. Jetzt konnte der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags der Bauausführung für den dabei erforderlichen Straßenausbau und gleichzeitig dem Neubau des Radwegs in der Vorberatung zustimmen – falls die beantragten Zuschüsse auch fließen. Endgültig wird der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 7. Oktober, entscheiden.