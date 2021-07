2 Auch diese Radfahrer nutzen gerne den Radweg zwischen Dunningen und Zimmern an der B 462. Foto: Otto

Radfahren ist beliebter denn je – und das nicht nur in der Freizeit. Auch Pendler nutzen verstärkt das Rad. Wer aus Dunningen in Richtung Zimmern und Rottweil will, der strandet allerdings am Kreisverkehr bei Alba. "Wann tut sich dort mal was?", fragt ein Leser. Wir haben nachgehakt.

Dunningen/Zimmern - Ein Dunninger, der sich mit dem Problem an den Schwarzwälder Boten wendet, nutzt wie viele die Strecke regelmäßig, um zur Arbeit zu kommen. Auch sein Sohn fahre die Strecke in Richtung Rottweil häufig. Und mit dem gut ausgebauten Radweg entlang der B 462 sei das auch eigentlich kein Problem – wäre da nicht das abrupte Ende am Eingang nach Zimmern.

