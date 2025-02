Unruhestifter aus der Rottweiler Altstadt Bei der Urteilsverkündung geht ein Raunen durch den Saal

Zwei Jahre und acht Monate Haft, so lautet das Urteil gegen den 52-Jährigen, der in den vergangenen Jahren seine Nachbarschaft in der Altstadt tyrannisiert hat. Doch der Nachbarschaftsterror könnte früher zurückkehren.