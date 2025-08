Früher nutzten Pendler auf dem Weg zur Arbeit das Rad nur auf kurzen Strecken. Seit es E-Bikes gibt, darf der Weg zur Arbeit mit dem elektrisch unterstützten Fahrrad auch 15, 20 oder mehr Kilometer weit sein.

Um den Umstieg vom Auto aufs Rad zu fördern setzt das Land auf die Schaffung von Radschnellwegen, die sich anders als die touristischen Radwege, an Pendler richten. Diese sollen zwischen drei und vier Metern breit, von anderen Verkehrsarten getrennt und möglichst kreuzungsfrei sein. Hinzu kommt ein Potenzial von rund 2000 Radfahrten am Tag.

Zu den geeigneten Korridoren parallel zur Bundesstraße 3 zählt neben dem Abschnitt Freiburg – Bad Krozingen – Müllheim auch der Abschnitt Schliengen – Efringen-Kirchen – Weil am Rhein.

Entlang der B 3 gibt es bereits einige Radwege. Nur zwischen Welmlingen und Schliengen klafft eine 7,4 Kilometer lange Lücke. Das Teilstück wurde im Frühjahr 2023 vom Land als vordringlicher Bedarf eingestuft, und das Regierungspräsidium hat vor zwei Jahren mit den Planungen begonnen. Seither ist es ruhig geworden um das Thema Radweg.

Der SPD-Ortsverein Efringen-Kirchen hat sich nun an das Regierungspräsidium gewandt, um den aktuellen Planungsstand zu erfragen und, so die Genossen, in gewisser Hinsicht auch „Druck“ zu machen. Damit will die SPD auf die Dringlichkeit des Lückenschlusses entlang der B 3 zwischen Welmlingen und Schliengen hinweisen, sowohl was die Sicherheit für die Radfahrer, als auch was die Klimaziele des Landes betreffen.

Fünf Varianten

Ein Antwortschreiben das Regierungspräsidiums liegt nun vor. Seit Planungsbeginn seien verschiedene Varianten entwickelt und auf ihre Machbarkeit hin überprüft worden, heißt es im Schreiben des Regierungspräsidiums. Fünf Varianten in den Teilabschnitten Schliengen – Hertingen und Hertingen – Welmlingen werden nun näher untersucht.

Ergebnis Anfang 2026

Im Frühjahr 2025 hat das RP nun Kartierungen von Flora und Fauna in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen. Da diese Kartierungen immer über eine ganze Vegetationsperiode erfolgen, rechnet das RP mit einem Ergebnis frühstens Anfang 2026. Dies würde dann entscheiden, welche der fünf Vorzugsvarianten des Radwegs weiter in der Planung verfolgt würde.

Dann, so heißt es im Schreiben des RP, sollen Gemeinden und Öffentlichkeit über den Planungsstand und das folgende Planfeststellungsverfahren informiert werden.

„Geduld ist bei Radfahrerinnen und Radfahrern gefragt, bis mit mehr Verkehrssicherheit auf direktem Weg zwischen Schliengen und Efringen-Kirchen zu rechnen ist“, lautet das Fazit des Ortsvereinsvorsitzenden Armin Schweizer. Bis dahin müssten die Radfahrer wohl weiterhin den Umweg über Bad Bellingen nehmen, wo es entlang der Kreisstraße einen Radweg gibt.