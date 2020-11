Radverkehrskonzept Wird Schramberg zur Fahrrad-Stadt?

Umfassendes Radverkehrskonzept

Inzwischen ist das Thema Radverkehr in Schramberg – nicht zuletzt durch den Boom der E-Bikes – wichtiger geworden. Das findet auch Link, weshalb er sich mit dem Entwurf einer umfassenden Radverkehrskonzeption beschäftigt hat. In Ortschaftsratssitzungen und auch im Gemeinderat hatte er seine Vorstellungen jüngst vorgetragen: Schwerpunkt der Betrachtungen ist der Alltagsradverkehr, nicht nur die Freizeitnutzung. Ziel ist es, eine ganzjährig attraktive Radverkehrsinfrastruktur für "besorgte Radler" zu schaffen, dafür die einzelnen Radwege zu Radverkehrsrouten zu verknüpfen, welche die Stadtteile, Gewerbegebiete, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und "Mobilitätsknotenpunkten" wie zum Beispiel den Busbahnhof verbinden. "Dazu sind touristische Wegweisungen um Alltagsverbindungen zu ergänzen und zeitgemäße Abstellanlagen an allen Mobilitätsknotenpunkten, Ortszentren und öffentlichen Gebäuden zu errichten", forderte Link.