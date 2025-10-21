Radverkehr: Wie es mit dem Radschnellweg weitergeht

Jessica Lang und Martina Hinrichs haben über den aktuellen Stand bei der Planung des Radschnellwegs informiert.
Bürgermeisterin Jessica Lang und Martina Hinrichs (Stabstelle Strukturpolitik und nachhaltige Mobilität, Landratsamt Lörrach) informierten im Gemeinderat über den Sachstand beim Radschnellweg RS7. Der Kreistag – RS7 ist ein Radschnellweg des Kreises – entscheidet am Mittwoch darüber, ob die Planung von RS7 abschnittsweise realisiert werden soll, wobei der Schwerpunkt auf den verkehrswirksamen Teilabschnitten liegt.