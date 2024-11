SPD und FFR wollen Bike-Boxen am Bahnhof

Radverkehr in Rottweil

1 Die Fahrradboxen am Norma werden kaum genutzt. Dafür beantragen SPD und FFR die Installation ähnlicher Boxen am Bahnhof. Foto: Ulrich

Am Rottweiler Bahnhof fehlt es an sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Das will die gemeinsame Fraktion aus SPD und FFR ändern.









Link kopiert



In Rottweil gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten sein, Fahrrad, E-Bike oder Pedelec abzustellen. Die neuen Fahrradbügel in der und rings um die Innenstadt etwa, die werden gerne genutzt. Und dann gibt es am Norma ja auch noch die abschließbaren Boxen, wo mein sein Rad – mit einem mitgebrachten Schloss versehen – einschließen kann.