Radverkehr in Oberndorf: Sichere Wege für Radler

Radverkehr in Oberndorf

1 Auf Fahrradstraßen haben Radler Vorrang und der Autoverkehr muss Rücksicht nehmen. Foto: Freepik

Zum Beitrag „Für mehr Radverkehr ist einiges zu tun" schreibt unsere Leserin Sabine Albus.









Für mehr Radverkehr in Oberndorf braucht es Mut und guten Willen. Insbesondere bei einer angespannten Haushaltslage, braucht es Tatkraft und Kreativität, um Vorhandenes gut zu nutzen. Ein wenig blaue Farbe auf die Brandecker-, Mauserstraße, Dieselhalde, Bösinger Steige etc., und der erste Schritt zu einem Fahrradstraßennetz in Oberndorf ist gemacht. Anschließend können die Beteiligten mit langem Atem die kostenintensiveren Pläne aus Ulm umsetzen.