1 Radfahren liegt derzeit voll im Trend. Foto: ©Animaflora PicsStock – adobe.stockcom

Radfahren boomt dieses Jahr wie nie zuvor. Gleichgültig ob mit oder ohne elektrische Unterstützung sind viele in ihrer Freizeit auf zwei Rädern unterwegs.















Link kopiert

Niedereschach - Das Radeln will auch die AOK unterstützen. Deshalb unterstützt die Krankenkasse mehrere Radtreffs, die am Sonntag, 3. Juli, mehrere Touren anbieten. In Niedereschach starten die motivierten Radfahrer zur "Drei-Täler-Tour". Von der Eschachhalle geht es hoch zum Maienbühl in Richtung Deißlingen. Weiter führt die Tour über Lauffen nach Bühlingen, hier vereinigt sich die Eschach mit dem Neckar. Ein "Kulturstopp" findet in Rottweil am Skulpturenpark der Kunststiftung Erich Hauser statt. Weiter geht es durch das Industriegebiet in Rottweil bis nach Dietingen und Irslingen. Vorbei am Butschhof führt die Tour in das wildromantische Tal der Schlichem weiter bis in das Neckartal. Zur Mittagsrast geht es auf dem Neckartalradweg Richtung Rottweil bis zum Hofgut.

Vorbei am künftigen Großgefängnis

Im Anschluss geht es steil bergauf vorbei am künftigen Großgefängnis von Rottweil nach Zimmern. Von hier geht es steil bergab in das Eschachtal nach Horgen. Ein letzter Anstieg führt über die Landkreisgrenze Rottweil/Schwarzwald-Baar zurück nach Niedereschach, wo eine Schlusseinkehr geplant ist. Insgesamt werden etwa 54 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt für die Tour ist um 9.30 Uhr am Parkplatz "Im Schliet" an der Eschachhalle. Die Radtour ist kostenlos. Interessierte können sich einfach dort einfinden. Die Tour ist anspruchsvoll. Es besteht Helmpflicht.

Weitere Touren starten in Spaichingen und Sulgen

Der Radtreff Spaichingen fährt "Durch die Baar rund um den Golfplatz". Los geht es durch den Wald in Richtung Aldingen über Schura, Hochemmingen an Aasen vorbei zum Golfplatz Öschberghof. In der Pizzeria ist eine Mittagsrast geplant. Frisch gestärkt geht es auf dem Rückweg an den Immenhöfen vorbei, weiter nach Oberbaldingen und Sunthausen in Richtung Tuningen. Über Waldwege geht es an Talheim und Durchhausen vorbei durch Schura und Aldingen zurück zum Ausgangspunkt nach Spaichingen. Insgesamt werden 63 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Radlerheim beim Stadion in Spaichingen.

Zudem gibt es eine Tour "zwischen Gäu und Schwarzwald" mit rund 60 Kilometern, die in Schramberg-Sulgen startet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim RV Edelweiß, Hardtstraße 16/1 in Sulgen.