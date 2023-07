So lebt Antje Proft ohne Brust

Radtour in Villingen-Schwenningen

1 Antje Proft hat sich nach ihrer Krebserkrankung für ein „Leben ohne Brust“ entschieden. Auf ihrer Radtour, die in VS beginnt, möchte sie betroffenen Frauen Mut machen. Foto: Huber

Es war ein langer Weg zu sich und einem Leben ohne Brust. Nun ist Antje Proft glücklich und will anderen Frauen Mut machen. Ihre Radtour beginnt in VS.









Noch sind es sieben Wochen, bis sich die 54-Jährige auf den Weg von Leipzig in den Südwesten macht, um eine besondere Radtour in Villingen-Schwenningen zu starten, ihre Mutmach-Tour, wie sie es auch im Telefonat mit unserer Redaktion nennt. Denn seit 2012 lebt Antje Proft mit Brustkrebs, über Jahre mit Silikonkissen, das sie aber nicht wirklich annehmen konnte: „Es war wie ein Fremdkörper für mich“, erzählt sie. „Ich trage ja nicht einmal Schmuck“, fügt sie hinzu. Als sie im Jahr 2021 zum vierten Mal an Brustkrebs erkrankte, befasste sie sich zum ersten Mal mit dem Thema, „ohne Brust zu leben“ und machte sich auf die Suche nach Frauen, für die das bereits Lebensgeschichte und Realität war.