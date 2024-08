1 Die Fahrer des RC Villingen – hier Stephan Duffner (rechts) – erhoffen sich vor heimischer Kulisse Spitzenplatzierungen. Foto: Fussnegger

Villingen-Schwenningen steht am Wochenende ganz im Zeichen des Radsports. Am Samstag endet die 3. Etappe der Deutschlandtour in der Villinger Innenstadt, der Sonntag gehört dem Breitensport – inklusive zahlreicher Lokalmatadoren.









Nach der Zielankunft der Profis bei der Deutschlandtour am Samstag, 24. August, gibt es mit der 10. Etappe des „Interstuhl-Cup“ am Sonntag, 25. August, in der Villinger Innenstadt einen weiteren radsportlichen Höhepunkt.