Einen Wechsel an der Vereinsspitze hat der Radsportverein Tailfingen bei seiner Hauptversammlung vollzogen: Marco Heller hatte sich nach zwei Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt. Neben diesem galt es auch weitere Posten im Vorstand neu zu besetzen.

Nach zwei Jahren als Vorsitzender des Radsportvereins Tailfingen hat sich Marco Heller nicht mehr für das Amt zur Wahl gestellt. An seiner statt wurde bei der Hauptversammlung Norbert Hirt einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

Norbert Hirt ist dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden. In den vergangenen Jahren fungierte er als Geschäftsführer des Gesamtvereins sowie der Abteilung Kunstrad. Seine Nähe zum aktiven Sportgeschehen wird zudem durch seine Söhne Florian und Ferdinand unterstrichen, die beide erfolgreiche Kunstradfahrer in der Juniorenklasse sind.

Für 14 Jahre Engagement als Vorsitzender wurde Manfred Wehrmann geehrt

Seine Wahl zum Vorsitzenden zog weitere Veränderungen im Vereinsvorstand nach sich. Das Amt des Geschäftsführers Hauptkasse übernimmt Gunter Bohnenberger, während Roland Thomann zum neuen Geschäftsführer Kunstrad gewählt wurde.

Eine besondere Ehrung wurde Manfred Wehrmann zuteil: Für seine 14-jährige Tätigkeit als Vorsitzender nahm er die silberne Ehrennadel des WLSB, überreicht durch den Sportkreis Zollernalb, entgegen.

Gunter Bohnenberger (links) und Marco Heller ehren Manfred Wehrmann (Mitte). Foto: Schmedtlevin

Ein Höhepunkt für die Abteilung Kunstrad war die Verteidigung des Vizeweltmeistertitels von Philipp-Thies Rapp bei der WM in Bremen, berichtete Abteilungsleiter Dieter Maute.

Carina Steinhilber qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft, und die Junioren Florian und Ferdinand Hirt etablierten sich in der deutschen Spitze. Ein besonderes Augenmerk legte die Abteilung im Juni 2024 auf die Aktion „Artistic Cycling Star Award“, durch die sechs Kinder den Weg zum Kunstradtraining fanden.

Albstadts prekäre Hallenlage wirkt sich auch auf die Kunstradler aus

Zudem freut sich die Abteilung über zwei neue C-Trainerinnen. Einziger Wermutstropfen: Das German Masters Finale 2025 musste – bedingt durch die prekäre Hallensituation der Stadt Albstadt – abgesagt werden.

Thomas Halter, Abteilungsleiter Rennsport, hob in seinem Bericht den Zuwachs an neuen Mitgliedern hervor. Die Abteilung unterstützte außerdem die Everve-Graveltour und feierte sportliche Erfolge, darunter den Sieg von Lorenz Bock bei der Baden-Württembergischen Kriteriums-Meisterschaft sowie die Teilnahme von Fahrern an Welt- und Europameisterschaften im Gravel und Gran Fondo.

Der scheidende Vorsitzende Marco Heller dankte abschließend allen Helfern und Unterstützern des Vereins und erinnerte an gelungene Veranstaltungen wie die Jahresabschlussfeier und den WM-Empfang für Philipp-Thies Rapp.