2 ­Für sportliche Erfolge werden Lucas Flaig (von links), Paul Hildbrand, Eric und Gary Meyle für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften sowie Rolf Weißer und Christian Hug für den Aufstieg in die Landesliga geehrt. Foto: Ziechaus

Hardt. Der Sport in der Halle ist beim Radsportverein "Frisch Auf" Hardt ebenso zum Erliegen gekommen wie das gesamte Vereinsleben. Doch nicht nur Corona stellte die Sportler vor Herausforderungen.

Die Zweitklässler in der Grundschule Hardt konnten gerade noch am Ballspiel mit den Radballmaschinen schnuppern, dann kam der erste Lockdown im März im vergangenen Frühjahr. Auch bei den Sportlern im Radsportverein „Frisch Auf“ Hardt kam der Sport in der Halle und damit das Vereinsleben zum Erliegen. Nur zur Radtour ins Glasbachtal konnten beim Sommerferienprogramm 20 Kinder mit ihren Rädern starten.

Aber nicht nur die Pandemie machte den Radsportlern das Leben schwer, Auch das Wetter in diesem Sommer machte für die Mountainbiker die Montagstouren nicht zum reinen Vergnügen: Kälte und Regen machten manche Ausfahrt zur Schlammschlacht und wegen der abgesagten Feste auf den Touren fielen auch noch die auffrischenden Ziele ins Wasser.

Mit insgesamt 16 Mannschaften trat der RSV in den Rundenspielen an und belegte alle Plätze von 1 bis 12 in den verschiedenen Altersgruppen und Runden. Bei der Jugend war der Verein bei Landesmeisterschaften vertreten und bei den Aktiven stiegen Christian Hug und Rolf Weißer als Erstplatzierte in die Landesliga auf. Beim Nachwuchstraining waren im Durchschnitt 20 Kinder in der Halle. Seit September läuft auch wieder die Runde 2021/22.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber einstimmig bestätigt: mit Markus Flaig bleibt Vorsitzenden, Florian Müller sein Stellvertreter. Um die Finanzen kümmert sich Kassierer Mathias Haas, Schriftführer bleibt Michael Flaig und Jugendleiter Max Görlich.

Vom Vorsitzenden geehrt wurden für 70 Jahre Mitgliedschaft Hubert Broghammer, für 40 Jahre Edeltraud Allgaier, Christof Broghammer, Marvin Dufft, Thomas Fehrenbacher, Armin Held, Markus Hildbrand, Andreas Hoffmann, Karin Hug, Stefan Müller, Dirk Seckinger und Ferdinand Seckinger. Seit 40 Jahren Fördermitglieder sind Werner Allgaier, Marlies Bruder, Klaus Lamprecht, Berthold Pfaff, Doris Seckinger und Hildegard Storz.