Radsport: Versuchter Totschlag: Roubaix-Flaschenwerfer stellt sich

Karolina Kudlacz-Gloc von HB Ludwigsburg Mutter, Kämpferin – Champion? Kudlac-Glocs Traum von Europas Krone

Für die HB Ludwigsburg stehen enscheidende Spiele in den Bundesliga-Play-Offs und im Champions-League-Viertelfinale an. Die zweifache Mama Karolina Kudlacz-Gloc ist mit ihren 40 Jahren nach wie vor Führungsspielerin und träumt vom Titel in der Königsklasse.