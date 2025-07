Radsport: Tour Femmes: Sturz bremst Koppenburg erneut aus

1 Clara Koppenburg im Ziel. Foto: Mario Stiehl Clara Koppenburg kämpft sich weiter durch die Etappen der Tour de Femmes







In der fünften Etappe von Chasseneuil-du-Poitou nach Guéret war die Lörracher Profi-Radfahrerin vom Cofidis Women-Team erneut in einen Sturz verwickelt. Verletzungen zog sie sich aber nicht zu, musste aber 20 Kilometer solo auf das Feld aufholen. „Diese Aufholjagd hat mich brutal geschlaucht. 30 Kilometer vor dem Etappenziel, als es in die Berge ging, bin ich dann aus dem Feld zurückgefallen und das letzte Teilstück im Gruppetto gefahren. Da habe ich mich dann erstmals wohlgefühlt“, berichtete die 29-Jährige. An Aufgeben denkt die Kämpferin aber noch lange nicht. Gewonnen wurde die fünfte Etappe von der Mauritierin Kim Le Court (AG Insurance-Soudal).