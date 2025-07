Radsport: Tour-Experte Voigt sieht Lipowitz in Paris auf dem Podium

Tour-Experte Voigt sieht Lipowitz in Paris auf dem Podium

Florian Lipowitz fährt bei der Tour im Weißen Trikot des besten Jungprofis.. Foto: Thibault Camus/AP/dpa







Montpellier - Radsport-Experte Jens Voigt glaubt fest daran, dass Florian Lipowitz am Ende der Tour de France in Paris auf dem Podium stehen wird. "Er hält den dritten Platz und behält auch das Weiße Trikot", sagte der zweimalige Etappensieger der Frankreich-Rundfahrt in einem Interview "ran.de". "Bislang zeigt er keinerlei Anzeichen von Ermüdung."