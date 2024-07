Radsport: Todessturz: Österreich-Rundfahrt mit Kondolenzfahrt beendet

1 Nach dem Tod des Radprofis André Drege (l) bei der Österreich-Rundfahrt endet die letzte Etappe des Rennens mit einer Kondolenzfahrt. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Die Radsport-Welt ist nach dem Tod von André Drege geschockt. Mit einer Ehrenfahrt wird dem Norweger zum Abschluss der Österreich-Rundfahrt gedacht. Die Trauer ist riesig.









Kufstein - Die Österreich-Rundfahrt ist nach dem tödlichen Sturz des Radprofis André Drege mit einer emotionalen Kondolenzfahrt zu Ende gegangen. Vor dem symbolischen Start in Kufstein wurde eine Trauerminute abgehalten, die Teammitglieder des Norwegers fuhren mit dessen Startnummer am Rad unter Beifall als Erste los. Danach ging es zunächst in den Begleitfahrzeugen nach Tulfes, von wo aus die Gedenkfahrt über zehn Kilometer nach Innsbruck-Igls führte.